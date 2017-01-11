Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
11 января 2017 г.

Первенство СКФО по настольному теннису прошло в Невинномысске

В спортивно-культурном комплексе «Олимп» Невинномысска состоялись игры чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по настольному теннису среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 57 теннисистов из Ставропольского края, республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия.

В торжественной церемонии открытия чемпионата СКФО по настольному теннису принял участие глава Невинномысска Михаил Миненков, пожелавший всем спортсменам побед и удачного выступления на чемпионате России по настольному теннису, который состоится в феврале в Сочи.

Спортсмены состязались в личном и командном первенстве, парном разряде, смешанном парном разряде. В соревнованиях приняли участие четыре воспитанника невинномысской ДЮСШ «Трудовец»: Егор Кузнецов, Евгений Журавлёв, Виктория Жукова и Вадим Скалихин, завоевавший две золотые и одну серебряную медали. Именно он в составе команды Ставрополья и в личных соревнованиях представит Невинномысск на чемпионате России в Сочи. Невинномысских спортсменов подготовил тренер по настольному теннису Виталий Скалихин.

Как рассказали в администрации Невинномысска, настольный теннис в городе успешно развивается более двух десятков лет. Пять юных воспитанников ДЮСШ «Трудовец», тренирующихся под руководством Виталия Скалихина, входят в состав сборной края по настольному теннису.

За время работы Виталий Скалихин подготовил 4 мастера спорта России, 12 кандидатов в мастера спорта, более 300 спортсменов массовых разрядов. В числе его учеников победители и призеры первенств России, спартакиады учащихся России, первенств ЮФО и СКФО.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170111/pervenstvo_skfo_po_nastolnomu_tennisu_proshlo_v_nevinnomysske_99490.html
Фотография к статье Первенство СКФО по настольному теннису прошло в Невинномысске
Чемпионат СКФО по настольному теннису прошел в Невинномысске
Чемпионат СКФО по настольному теннису прошел в Невинномысске
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Спорт
Первенство СКФО по настольному теннису прошло в Невинномысске
Новогодние соревнования по дуатлону состоялись в Ставрополе
СтГАУ стал призёром за физкультурно-спортивную работу
Жители Невинномысска встретили 2017 год легкоатлетическим забегом
В Кисловодске к Чемпионату мира по футболу стройка тренировочной базы идет ударными темпами
Невинномысск
В Невинномысске голодные голуби перешли на виноградную диету
Бесхозный пожарный резервуар обнаружила прокуратура в Невинномысске
За угрозу убийством в отношении жителя Невинномысска возбуждено уголовное дело
В Невинномысске с пастырским визитом побывал митрополит Кирилл
В Невинномысске презентовали обновленный Музей книги

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!