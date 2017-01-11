Первенство СКФО по настольному теннису прошло в Невинномысске

В спортивно-культурном комплексе «Олимп» Невинномысска состоялись игры чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по настольному теннису среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 57 теннисистов из Ставропольского края, республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия.

В торжественной церемонии открытия чемпионата СКФО по настольному теннису принял участие глава Невинномысска Михаил Миненков, пожелавший всем спортсменам побед и удачного выступления на чемпионате России по настольному теннису, который состоится в феврале в Сочи.

Спортсмены состязались в личном и командном первенстве, парном разряде, смешанном парном разряде. В соревнованиях приняли участие четыре воспитанника невинномысской ДЮСШ «Трудовец»: Егор Кузнецов, Евгений Журавлёв, Виктория Жукова и Вадим Скалихин, завоевавший две золотые и одну серебряную медали. Именно он в составе команды Ставрополья и в личных соревнованиях представит Невинномысск на чемпионате России в Сочи. Невинномысских спортсменов подготовил тренер по настольному теннису Виталий Скалихин.

Как рассказали в администрации Невинномысска, настольный теннис в городе успешно развивается более двух десятков лет. Пять юных воспитанников ДЮСШ «Трудовец», тренирующихся под руководством Виталия Скалихина, входят в состав сборной края по настольному теннису.

За время работы Виталий Скалихин подготовил 4 мастера спорта России, 12 кандидатов в мастера спорта, более 300 спортсменов массовых разрядов. В числе его учеников победители и призеры первенств России, спартакиады учащихся России, первенств ЮФО и СКФО.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170111/pervenstvo_skfo_po_nastolnomu_tennisu_proshlo_v_nevinnomysske_99490.html