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11 января 2017 г.

Новогодние соревнования по дуатлону состоялись в Ставрополе

Вот уже в четвертый раз в краевой столице состоялись традиционные новогодние соревнования по дуатлону. Как и прежде, организаторами мероприятия выступила администрация Ставрополя и городская федерация велосипедного спорта. В состязаниях приняли участие более 70 человек, в т. ч. гости из Ростова-на-Дону и Майкопа. Прохождение дистанции состояло из двух этапов: бега и велогонки. В сложной гонке «золото» завоевала команда «Регион-26», второе место заняла сборная «Велокавказ», почетное третье место – у команды «Вольный ветер». Победители получили грамоты, кубки и ценные призы.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170111/novogodnie_sorevnovaniya_po_duatlonu_sostoyalis_v_stavropole_99479.html
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