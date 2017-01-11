На Ставрополье водители по-прежнему садятся пьяными за руль

На Ставрополье за сутки 10 января за руль в нетрезвом виде сели 30 водителей, в том числе 2 автолюбителя – повторно. Несмотря на начало рабочей недели, количество пьяных водителей на Ставрополье не сокращается, констатируют в в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

На автодороге «Минеральные Воды – Кисловодск» вблизи поселка Подкумок стражи дорог остановили «Мерседес». Мужчина-водитель был пьян: едва стоял на ногах, вел себя неадекватно, отказывался подписывать документы и представлялся пешеходом. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сотрудники Специализированного батальона ГИБДД показали водителю, что в патрульном автомобиле установлена система «Патруль-видео», которая фиксирует происходящее в непрерывном режиме, а видеозапись с момента остановки автомобиля до момента подписания протокола и помещения автомобиля на штрафную стоянку предоставляется в суд. Позже стало известно что 31-летний кисловодчанин полгода назад был лишен водительского удостоверения за аналогичное поведение на дороге. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание для водителя – лишение свободы сроком до 2 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170111/na_stavropole_voditeli_poprezhnemu_sadyatsya_pyanymi_za_rul_99485.html