2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
11 января 2017 г.

На Ставрополье водители по-прежнему садятся пьяными за руль

На Ставрополье за сутки 10 января за руль в нетрезвом виде сели 30 водителей, в том числе 2 автолюбителя – повторно. Несмотря на начало рабочей недели, количество пьяных водителей на Ставрополье не сокращается, констатируют в в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

На автодороге «Минеральные Воды – Кисловодск» вблизи поселка Подкумок стражи дорог остановили «Мерседес». Мужчина-водитель был пьян: едва стоял на ногах, вел себя неадекватно, отказывался подписывать документы и представлялся пешеходом. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сотрудники Специализированного батальона ГИБДД показали водителю, что в патрульном автомобиле установлена система «Патруль-видео», которая фиксирует происходящее в непрерывном режиме, а видеозапись с момента остановки автомобиля до момента подписания протокола и помещения автомобиля на штрафную стоянку предоставляется в суд. Позже стало известно что 31-летний кисловодчанин полгода назад был лишен водительского удостоверения за аналогичное поведение на дороге. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание для водителя – лишение свободы сроком до 2 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170111/na_stavropole_voditeli_poprezhnemu_sadyatsya_pyanymi_za_rul_99485.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Происшествия
Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода в Минераловодском округе
На Ставрополье водители по-прежнему садятся пьяными за руль
На Ставрополье женщина закопала в подвале тела погибших в пожаре сыновей и скрылась
Двое парней в Кисловодске похитили автомобиль с помощью эвакуатора
На Ставрополье пассажир международного рейса смог улететь только после погашения долга
Ставропольский край
В Пятигорске школьники пишут олимпиаду по французскому языку
11 января 1943 года КМВ освободили от немецко-фашистских захватчиков
12 января – День работника прокуратуры РФ
Чем занималось общество покровительства животным в губернском Ставрополе
Ставропольские аграрии задолжали Росагролизингу 200 млн за технику

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!