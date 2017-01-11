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11 января 2017 г.

На Ставрополье студент погасил долг, испугавшись лишения водительских прав

В Грачевском районе студент, жестоко избив своего знакомого, должен был по гражданскому иску выплатить потерпевшему свыше 50 тысяч рублей материального ущерба и еще 10 тысяч рублей морального вреда. На приеме у судебного пристава, парень слезно жаловался на неплатежеспособность из-за учебы в институте. Однако, как только он услышал от работника Службы предупреждение о временном ограничении его в праве пользования транспортным средством, то уже через час все денежные средства были погашены в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170111/na_stavropole_student_pogasil_dolg_ispugavshis_lisheniya_voditel_99469.html
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