Ход реализации программы капремонта обсудили в правительстве Ставропольского края

В правительстве края состоялось рабочее совещание, посвященное промежуточным итогам реализации на Ставрополье программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Его провел первый заместитель председателя краевого правительства Иван Ковалев.

Как сообщил генеральный директор краевого Фонда капитального ремонта Евгений Бражников, в 2015 году в крае отремонтировано 150 жилых многоквартирных домов, в 2016 году – 358 домов. В планах на 2017 год проведение ремонта в 460 жилых многоквартирных домах. Сборы платежей на проведение капремонта в 2015 году составили 611 миллионов рублей (68% от запланированного), в 2016 году – 959 миллионов рублей (80%), что является достаточной суммой для проведения запланированных работ.

Иван Ковалев отметил недостаточный темп работы Фонда по реализации программы капремонта. Он потребовал принять меры для ее ускорения, при этом подчеркнув необходимость соблюдение высокого качества проводимых работ.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170111/khod_realizatsii_programmy_kapremonta_obsudili_v_pravitelstve_st_99491.html