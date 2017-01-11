Как поднять крестьянское жалованье на Ставрополье

Как поднять крестьянское жалованье / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

Почему средний размер заработной платы крестьянина на Ставрополье все еще уступает среднекраевому? Этот серьезный вопрос, в частности, был обозначен на пленуме краевого агропрофсоюза.

Фото: из архива газеты «СП»

В разговоре приняли участие представители краевого минсельхоза и сельхозпредприятий. Отмечалось, что агропром в 2016 году получил господдержку – 6,4 млрд рублей, при том что на каждый краевой рубль федеральным бюджетом привлекается более четырех рублей. В числе плюсов – создание рабочих мест в связи с вводом новых производств. Работает программа развития сельских территорий: в прошлом году свои жилищные условия улучшили более 120 семей работников АПК.

Однако, как подчеркнул председатель краевой организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Сергей Марнопольский, средняя зарплата аграриев хоть и увеличилась до 22 тыс. рублей, но достигла только 91,5 процента от среднекраевой. По-прежнему низкой она остается в восточных районах края – в среднем 12-14 тысяч рублей. Поэтому первоочередная задача отраслевого профсоюза – повышение оплаты труда крестьян.

Не менее активную позицию крайком агропрофсоюза занял по защите прав работников на безопасные условия труда. К сожалению, в 2016 году зарегистрировано 26 несчастных случаев, из них 4 – со смертельным исходом. Еще одна острая проблема – низкий уровень пенсионного обеспечения.

На пленуме были обозначены перспективы работы. В их числе: укрепление социального диалога с органами власти и работодателями, безусловное выполнение коллективных договоров. Кроме того в Минсельхоз России направлены предложения об исключении из списка получателей государственных субсидий неэффективных сельхозпредприятий, а также использующих различные схемы ухода от налогов или платежей.

http://www.stapravda.ru/20170111/kak_podnyat_krestyanskoe_zhalovane_na_stavropole_99467.html