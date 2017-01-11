Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
11 января 2017 г.

Год экологии в Александровском районе начали с фотовыставки

Год Экологии в Александровском районе начали с фотовыставки

В Александровской центральной районной библиотеке открылась фотовыставка «Природный заказник Александровский», на которой представлены интересные факты и увлекательная информация об этой заповедной территории. Выставка приурочена к Году экологии и столетию заповедной системы России, рассказали в администрации Александровского района.

Природный заказник «Александровский» самый большой на Ставрополье. Охота на его территории запрещена. Здесь обитают пятнистые олени, хорь-перевязка, кот лесной, куница каменная и многие другие животные. Заказник является местом гнездования птиц и их отдыха на пути миграции. Его реликтовый Дубовый лес является ботаническим памятником краевого значения, в нем сохранены вековые деревья дуба, возраст которых составляет 200 – 350 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170111/god_ekologii_v_aleksandrovskom_rayone_nachali_s_fotovystavki_99482.html
Фотография к статье Год экологии в Александровском районе начали с фотовыставки
Год Экологии в Александровском районе начали с фотовыставки
Год Экологии в Александровском районе начали с фотовыставки
Фото из архива администрации Александровского района
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Александровский район
Год экологии в Александровском районе начали с фотовыставки
Борец с коррупцией на Ставрополье подозревается в получении взятки
Благотворительные ёлки прошли в Александровском районе
Рождественские чтения прошли в Александровском районе
Окончание полевых сельхозработ торжественно отметили в Александровском районе
Экология
Губернатор В.Владимиров призвал сберечь ставропольскую землю для потомков
В Ставрополе разработан план проведения Года экологии
Участники IV форума СМИ СКФО познакомились с «Центром природы Кавказа»
Экологи-общественники предложили создать в Невинномысске шумовые карты города
В Пятигорске высажены липы клены на бульваре Гагарина

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!