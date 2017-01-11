Год экологии в Александровском районе начали с фотовыставки

В Александровской центральной районной библиотеке открылась фотовыставка «Природный заказник Александровский», на которой представлены интересные факты и увлекательная информация об этой заповедной территории. Выставка приурочена к Году экологии и столетию заповедной системы России, рассказали в администрации Александровского района.

Природный заказник «Александровский» самый большой на Ставрополье. Охота на его территории запрещена. Здесь обитают пятнистые олени, хорь-перевязка, кот лесной, куница каменная и многие другие животные. Заказник является местом гнездования птиц и их отдыха на пути миграции. Его реликтовый Дубовый лес является ботаническим памятником краевого значения, в нем сохранены вековые деревья дуба, возраст которых составляет 200 – 350 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170111/god_ekologii_v_aleksandrovskom_rayone_nachali_s_fotovystavki_99482.html