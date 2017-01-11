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11 января 2017 г.

Член экипажа легендарной подлодки С-13 Михаил Коробейник живет в Буденновске

В Буденновске живет почетный гражданин города и настоящий герой, член экипажа легендарной подлодки С-13 Михаил Коробейник. Недавно ему исполнилось 93 года.

В историю Великой Отечественной войны 30 января 1945 года вошел как день, повергнувший верховное командование вермахта в состояние шока. В Данцигской бухте советской подводной лодкой был потоплен один из первоклассных теплоходов того времени, гордость немецкого флота лайнер «Вильгельм Густлов». На морское дно вместе с кораблем ушло более шести тысяч гитлеровцев, из них 3700 подводников, которые должны были на территории Германии принять новые подводные лодки. Выполнил эту блестящую операцию экипаж подводной лодки С-13 Краснознаменного Балтийского флота. Командиром лодки был капитан 3-го ранга Александр Маринеско. Сегодня единственный оставшийся в живых член экипажа радист подлодки Михаил Иванович Коробейник, награжденный за тот подвиг орденом Красной Звезды, живет в Буденновске.

«Атака века» – такую народную оценку получила торпедная атака подводной лодки С-13. Каждый год 30 января мы поздравляем М. Коробейника с этим событием. Я люблю эти встречи. Поражает энергичность, неиссякаемый оптимизм, жизнелюбие Михаила Ивановича.

Ярослав ЛИМОНОВ, ученик 11 класса МОУ лицея № 8 г. Буденновска
http://www.stapravda.ru/20170111/chlen_ekipazha_legendarnoy_podlodki_s13_mikhail_korobeynik_zhive_99447.html
Фотография к статье Член экипажа легендарной подлодки С-13 Михаил Коробейник живет в Буденновске
Михаил Иванович Коробейник листает альбом фотографий членов экипажа подлодки С-13.
Михаил Иванович Коробейник листает альбом фотографий членов экипажа подлодки С-13.
Фото Е. ГУРО
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