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11 января 2017 г.

Алиментщик не смог вылететь за границу в праздники из-за долга в 390 тысяч рублей

На Ставрополье недобросовестный отец-алиментщик не смог вылететь в Прагу из-за долга перед ребенком, который составил свыше 390 тысяч.

Нигде не работающий мужчина, вполне смог оплатить новогодний отдых в столице Чехии не только себе, но и спутнице, однако помочь своему ребенку он не посчитал нужным. И пока судебные приставы разъясняли гражданину необходимость выплаты алиментных платежей и последствия уклонения от родительского долга, мужчина молча провожал взглядом взлетающий самолет, сообщили в пресс-службе УФССП России по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170111/alimentschik_ne_smog_vyletet_za_granitsu_v_prazdniki_izza_dolga__99489.html
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