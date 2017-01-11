Алиментщик не смог вылететь за границу в праздники из-за долга в 390 тысяч рублей
На Ставрополье недобросовестный отец-алиментщик не смог вылететь в Прагу из-за долга перед ребенком, который составил свыше 390 тысяч.
Нигде не работающий мужчина, вполне смог оплатить новогодний отдых в столице Чехии не только себе, но и спутнице, однако помочь своему ребенку он не посчитал нужным. И пока судебные приставы разъясняли гражданину необходимость выплаты алиментных платежей и последствия уклонения от родительского долга, мужчина молча провожал взглядом взлетающий самолет, сообщили в пресс-службе УФССП России по СК.