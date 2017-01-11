12 января – День работника прокуратуры РФ / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

С профессиональным праздником сотрудников прокуратуры Ставрополья поздравил губернатор В. Владимиров. В его обращении говорится: «Во все времена прокуратура нашей страны является зорким «государевым оком» – надзорным ведомством, которое надежно защищает закон и стоит на страже прав людей. Ваш труд помогает России быть сильным и справедливым государством, которому доверяют и которым гордятся его граждане.

Свой вклад в это вносят сотрудники прокуратуры Ставрополья. Надзорное ведомство в нашем крае является ключевым партнером органов власти в развитии правового поля региона, решении задач укрепления его безопасности, социального благополучия и экономического развития».

От имени депутатов сотрудников надзорного ведомства поздравил председатель Думы Ставропольского края Г. Ягубов. Он отмечает: «На протяжении вот уже почти трех столетий органы прокуратуры остаются надежной опорой государства, прочным щитом на пути беззакония и несправедливости. Ваша служба является важнейшим звеном правоохранительной системы, от которой во многом зависит социальное и экономическое благополучие нашего края и страны в целом, вера людей в торжество закона, формирование правовой культуры граждан.

Особо хочется подчеркнуть важность сотрудничества Думы Ставрополья и органов прокуратуры края. Благодаря вашей работе по контролю за исполнением федерального и регионального законодательства укрепляется авторитет права, буквы закона и на Ставрополье, и в нашей стране».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170111/12_yanvarya__den_rabotnika_prokuratury_rf_99472.html