11 января 1943 года КМВ освободили от немецко-фашистских захватчиков

Пять месяцев беды / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

11 января во всех городах и районах Кавказских Минеральных Вод проходят митинги и патриотические акции, приуроченные к 74-й годовщине освобождения курортного региона от немецко-фашистской оккупации.

Кавминводы фашисты оккупировали 10 августа 1942 года. Так начался период, который впоследствии местные жители назвали «пять месяцев беды». На окраинах Кисловодска, Пятигорска и Минеральных Вод стоят памятники на месте массовых расстрелов гражданских лиц, в основном евреев. Стремясь пресечь попытки сопротивления оккупационному режиму, гитлеровцы на видных местах повесили объявления: «Если будет убит немецкий солдат, то за него будет немедленно расстреляно 100 жителей города». При малейшем подозрении местных жителей хватали и доставляли в комендатуры. А там при дознании сплошь и рядом использовали пытки.

1 января 1943 года войска Закавказского фронта перешли в наступление. Уже 3 января части и соединения 58-й армии овладели Моздоком и Малгобеком. 5 января войска 58-й и 9-й армий вышли к городу и железнодорожному узлу Прохладному.

И наконец утром 11 января 1943 года танковые и моторизованные группы стрелковых частей вышли к восточным окраинам города Минеральные Воды. Танковый батальон под командованием капитана Петрова прорвался к железнодорожной станции и атаковал находившиеся на путях вражеские эшелоны. Вскоре к «воротам» Кавказских Минеральных Вод подошли и главные силы 52-й танковой бригады.

К исходу 11 января 1943 года в результате совместных действий частей 58-й и 9-й армий Кавказские Минеральные Воды были освобождены от немецко-фашистских захватчиков.

http://www.stapravda.ru/20170111/11_yanvarya_1943_goda_kmv_osvobodili_ot_nemetskofashistskikh_zak_99433.html