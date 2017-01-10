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10 января 2017 г.

Жительница Ставрополья обещала за 220 тысяч рублей оформить инвалидность

В полицию Шпаковского района поступило заявление от жительницы краевого центра, женщина жаловалась, что ее обманули. Сюжет мошенничества незамысловат: злоумышленница под предлогом оказания содействия в оформлении группы инвалидности получила от потерпевшей через третье лицо 220 тысяч рублей. Но обязательств своих не выполнила. Злодейку нашли, она во всем призналась. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории Ставропольского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по краю. Только непонятно, а в действиях пострадавшей разве нет никакого криминала?

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170110/zhitelnitsa_stavropolya_obeschala_za_220_tysyach_rubley_oformit__99444.html
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