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10 января 2017 г.

Жителей Ставрополя призывают бороться с высокими ценами на бензин сообща

В одной из социальных сетей появился пост, в котором горожанам предлагают сообща бороться с высокими ценами на бензин. «Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью – мы должны принимать меры!», говорится в сообщении. Далее объясняется суть акции: «В течение двух месяцев не покупаем бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика региона, допустим, «Лукойл». Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены. Когда они снизят цены – другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь!». Автор также расписал график «не заправочных» месяцев на каждой станции.

Данное сообщение вызвало отклики в социальной сети. Одни говорят, что это отличная идея, другие оправдывают «кусающиеся» цены реалиями жизни: затратами владельцев на обслуживание заправочных станций, оплату труда сотрудников, акцизами.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/zhiteley_stavropolya_prizyvayut_borotsya_s_vysokimi_tsenami_na_b_99436.html
Фотография к статье Жителей Ставрополя призывают бороться с высокими ценами на бензин сообща
Автозаправочная станция в Ставрополе
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