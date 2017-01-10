За угрозу убийством в отношении жителя Невинномысска возбуждено уголовное дело

В Невинномысске молодой человек 26 лет от роду стал фигурантом уголовного дела. Произошло это после того, как на одной из улиц города поздно ночью злоумышленник в ходе конфликта со своим знакомым пообещал убить последнего. Причем основания опасаться исполнения страшного обещания у потенциальной жертвы были: злодей продемонстрировал мужчине нож.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, уголовное дело в отношении гражданина с ножом возбуждено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/za_ugrozu_ubiystvom_v_otnoshenii_zhitelya_nevinnomysska_vozbuzhd_99443.html