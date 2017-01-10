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10 января 2017 г.
Жилье для сирот / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

За год детям-сиротам на Ставрополье выделили 546 квартир

В министерстве имущественных отношений Ставрополья подвели итоги работы по обеспечению жильем детей-сирот.

На заседании специальной межведомственной рабочей группы отмечено, что в течение минувшего года приобретено 737 квартир, распределено между детьми-сиротами 546 жилых помещений. Планы, поставленные перед минимущества на год, выполнены. Оставшиеся квартиры будут распределены в 2017 году по мере завершения строительства домов.

Необходимо отметить, что работа минимущества с недобросовестными застройщиками также дала свои плоды. Если на начало 2016 года в крае было пять проблемных объектов, подрядчики которых нарушали договорные обязательства, то на конец года – уже три. Общий долг в долгостроях перед краем снизился с 163 квартир до 97.

А. ФРОЛОВ , по информации минимущества СК
http://www.stapravda.ru/20170110/za_god_detyamsirotam_na_stavropole_vydelili_546_kvartir_99428.html
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