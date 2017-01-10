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10 января 2017 г.

Вблизи Буденновска столкнулись две «Нивы», 4 человека пострадали

Вблизи Буденновска столкнулись две «Нивы», 4 человека пострадали

9 января в 19 часов на 5-м километре автодороги «Обход города Буденновска» водитель-женщина автомобиля «Нива», поворачивая налево, столкнулась с двигающимся во встречном направлении прямо еще одним автомобилем «Нива». В больницу были доставлены 4 человека, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Предполагаемый виновникаварии – водитель «Нивы» – 36-летняя жительница Буденновска, водитель второй «Нивы» – 35-летний житель Зеленокумска и его два пассажира – также жители этого города.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/vblizi_budennovska_stolknulis_dve_nivy_4_cheloveka_postradali_99448.html
Фотография к статье Вблизи Буденновска столкнулись две «Нивы», 4 человека пострадали
Вблизи Буденновска столкнулись две «Нивы», 4 человека пострадали
Вблизи Буденновска столкнулись две «Нивы», 4 человека пострадали
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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