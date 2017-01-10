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10 января 2017 г.

В Ставрополе водитель иномарки влетел в дерево

В Ставрополе водитель иномарки въехал в дерево

9 января в 21 час водитель автомашины «Джили М-Гранд», двигаясь по улице Серова краевого центра, не справился с управлением, налетел на бордюрный камень, и, продолжая движение по инерции, врезался еще и в дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 57-летний водитель госпитализирован. Как оказалось, он несколько раз уже привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, штрафы не оплачивал, страхового полиса у него нет.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/v_stavropole_voditel_inomarki_vletel_v_derevo_99440.html
Фотография к статье В Ставрополе водитель иномарки влетел в дерево
В Ставрополе водитель иномарки въехал в дерево
В Ставрополе водитель иномарки въехал в дерево
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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