В Ставрополе водитель иномарки влетел в дерево

9 января в 21 час водитель автомашины «Джили М-Гранд», двигаясь по улице Серова краевого центра, не справился с управлением, налетел на бордюрный камень, и, продолжая движение по инерции, врезался еще и в дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 57-летний водитель госпитализирован. Как оказалось, он несколько раз уже привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, штрафы не оплачивал, страхового полиса у него нет.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/v_stavropole_voditel_inomarki_vletel_v_derevo_99440.html