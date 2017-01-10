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В Невинномысске презентовали обновленный Музей книги

В Центральной городской библиотеки Невинномысска презентовали обновленный Музей книги

Нерядовое событие произошло в Невинномысске: музей книги Центральной городской библиотеки (ЦГБ) переселился в новое просторное и солнечное помещение. Посетителей музея теперь наверняка станет больше. Появилась возможность проводить для гостей индивидуальные экскурсии, тематические презентации. Сам музей книги в ЦГБ Невинномысска был открыт еще в декабре 1994 года. Большинство его экспонатов – издания, переданные горожанами. Особый раздел музея составлен из раритетных книг, подаренных библиотеке собором Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь, как рассказали в пресс-центре библиотеки, представлены богослужебные книги, самые старые из которых датируются началом XIX века. В музее также хранится труд Эдуарда Циммермана «Путешествие по Америке» 1872 года выпуска. Представлены в экспозиции и краеведческие издания, книги наших именитых писателей-земляков, есть целая коллекция миниатюрных сборников.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170110/v_nevinnomysske_prezentovali_obnovlennyy_muzey_knigi_99412.html
Фотография к статье В Невинномысске презентовали обновленный Музей книги
В Центральной городской библиотеки Невинномысска презентовали обновленный Музей книги
В Центральной городской библиотеки Невинномысска презентовали обновленный Музей книги
Фото: Пресс-центр Центральной городской библиотеки Невинномысска
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