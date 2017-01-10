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10 января 2017 г.

В Невинномысске азартный бильярдист лишился барсетки и трех тысяч рублей

В Невинномысске гражданин решил ночью посетить бильярдную. И настолько увлекся захватывающей игрой, что не заметил, как лишился барсетки с документами и тремя тысячами рублей. Со своей бедой потерпевший обратился в дежурную часть полиции.

Вскоре стражи порядка задержали вора. Им оказался житель города химиков, двадцати восьми лет от роду, ранее неоднократно судимый за кражи. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, похищенное имущество у злоумышленника изъято, в отношении вора-барсеточника возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170110/v_nevinnomysske_azartnyy_bilyardist_lishilsya_barsetki_i_trekh_t_99432.html
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