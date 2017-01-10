В Георгиевске мужчина избил до смерти сожительницу табуреткой

В Георгиевске возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Днем 5 января мужчина в ходе ссоры с 47-летней сожительницей избил ее руками и табуреткой. Женщина скончалась на месте происшествия, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР. Сейчас и заключен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/v_georgievske_muzhchina_izbil_do_smerti_sozhitelnitsu_taburetkoy_99450.html