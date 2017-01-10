Ставропольские школьники изготовили световозвращающие таблички для пешеходных переходов

Учащиеся школы-интерната для глухих и слабослышащих Ставрополя решили привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме пешеходов с ограничениями по слуху. Вместе с сотрудниками ГИБДД, сообщила пресс-служба ведомства, они провели уроки труда, на которых из световозвращающей бумаги ребята смастерили агитационные таблички для нескольких пешеходных переходов, находящихся рядом с интернатом. Надпись «Засветись!», считают дети, должна инициировать пешеходов активнее носить светящиеся элементы, а водителей табличка предупредит о возможности появления пешеходов и необходимости снижения скорости.

Свое место у пешеходных переходов таблички займут уже в ближайшее время.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/stavropolskie_shkolniki_izgotovili_svetovozvraschayuschie_tablic_99411.html