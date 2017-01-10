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10 января 2017 г.

Ставропольские школьники изготовили световозвращающие таблички для пешеходных переходов

На Ставрополье глухонемые дети изготавливают световозвращающие таблички для школьных пешеходных переходов

Учащиеся школы-интерната для глухих и слабослышащих Ставрополя решили привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме пешеходов с ограничениями по слуху. Вместе с сотрудниками ГИБДД, сообщила пресс-служба ведомства, они провели уроки труда, на которых из световозвращающей бумаги ребята смастерили агитационные таблички для нескольких пешеходных переходов, находящихся рядом с интернатом. Надпись «Засветись!», считают дети, должна инициировать пешеходов активнее носить светящиеся элементы, а водителей табличка предупредит о возможности появления пешеходов и необходимости снижения скорости.

Свое место у пешеходных переходов таблички займут уже в ближайшее время.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/stavropolskie_shkolniki_izgotovili_svetovozvraschayuschie_tablic_99411.html
Фотография к статье Ставропольские школьники изготовили световозвращающие таблички для пешеходных переходов
На Ставрополье глухонемые дети изготавливают световозвращающие таблички для школьных пешеходных переходов
На Ставрополье глухонемые дети изготавливают световозвращающие таблички для школьных пешеходных переходов
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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