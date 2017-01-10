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10 января 2017 г.
Под крышу дома своего / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

Ставропольские погорельцы вернулись в отремонтированные квартиры

Отремонтированный дом на улице Ясеновской, 56

Одним из печальных событий минувшего года в краевом центре стал пожар на улице Ясеновской. Из-за короткого замыкания сильный огонь полностью уничтожил семь квартир в доме со 150-летней историей. Еще 19 квартир существенно пострадали.

Оставшихся без крова ставропольцев экстренно эвакуировали, оказали первую помощь, обеспечили временным жильем и товарами первой необходимости, а также выплатили единовременное пособие. Администрация города взяла ситуацию под свой контроль, а благодаря поддержке губернатора стало возможным в оперативном порядке начать восстановительные работы. И вот в преддверии новогодних праздников глава краевого центра А. Джатдоев встретился с погорельцами, чтобы вместе оценить качество отремонтированных квартир.

Здание не только восстановлено после пожара, но и значительно улучшены условия проживания. В доме появился весь комплекс коммунальных услуг. Скажем, больше всего людей радует, что теперь у них есть горячая вода, а от старых каменных печей остались только воспоминания. Система отопления полностью модернизирована, дом оснащен современным котельным оборудованием, вынесенным за пределы жилых помещений. Несколько квартир в силу технических особенностей дома оборудованы индивидуальными котлами.

Немаловажно, что гарантийную ответственность подрядчик, выполнивший ремонтные работы, будет нести пять лет. Новоселам осталось только поклеить обои и расставить мебель. Этими приятными хлопотами они занимались в период новогодних выходных. Кстати, с приобретением мебели особо нуждающимся семьям, у которых сгорело практически все, администрация также обещает помочь.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170110/stavropolskie_pogoreltsy_vernulis_v_otremontirovannye_kvartiry_99427.html
Фотография к статье Ставропольские погорельцы вернулись в отремонтированные квартиры
Отремонтированный дом на улице Ясеновской, 56
Отремонтированный дом на улице Ясеновской, 56
Фото пресс-службы администрации Ставрополя
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