Ставропольские аграрии поделились опытом на заседании Федерации профсоюзов

Опыт работы агропрофсоюза Ставрополья по реализации краевого отраслевого соглашения изучен на заседании президиума Федерации профсоюзов Ставропольского края. Главным инструментом этой работы, подчеркнул председатель краевой организации Профсоюза работников АПК Сергей Марнопольский, является краевое отраслевое соглашение. И, несмотря на непростую ситуацию в экономике региона, его реализация способствовала за последние два года росту объемов продукции сельского хозяйства более чем на десять процентов, заработной платы – на тринадцать, а также увеличению рабочих мест, снижению количества убыточных организаций. Среднемесячная заработная плата работников отрасли составляла 22,4 тыс. руб. (91,5 процента к уровню средней заработной платы по краю). Участие представителей краевой организации профсоюза в работе краевой и территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений способствовало легализации крестьянского жалования через установление минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума. Кроме того, по инициативе профсоюза в ряде районов регулярно рассматривается ход выполнения отраслевой «дорожной карты», в частности, по повышению заработной платы. А практика совместной работы отраслевого Профсоюза и ФПСК по контролю за выполнением краевого отраслевого соглашения позволила не только повысить качество коллективных договоров и локальных нормативных актов, но и значительно снизить количество нарушений трудового законодательства.

Еще одно важнейшее направление работы краевой организации профсоюза – общественный мониторинг за состоянием условий и охраны труда в организациях АПК. Внедрение специальной оценки условий труда, принципиально изменившей систему предоставления гарантий и компенсаций работающим во вредных условиях, потребовало укрепления технической инспекции труда отраслевого профсоюза и усиления взаимодействия с техническими инспекторами межмуниципальных представительств ФПСК, чтобы оперативно устранять выявленные нарушения.

Итогом всей этой работы стал тот факт, что в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства» все призовые места среди организаций производственной сферы заняли предприятия агропромышленного комплекса. Отраслевой профсоюз очень тесно работает и с межмуниципальными представительствами ФПСК, и первым заключил соглашение о сотрудничестве с профильным комитетом Думы Ставропольского края, участвует в его заседаниях и экспертизе документов по вопросам социально-трудовой сферы. В первом полугодии крайкому профсоюза предстоит серьезная работа по участию в формировании и организации деятельности отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, призванной обеспечить конструктивные переговоры по разработке и заключению нового соглашения на ближайшие годы. В заключение встречи председатель ФПСК В. Брыкалов отметил, что социальное партнерство – основное направление работы краевого агропрофсоюза. Конечно, это нелегкий каждодневный труд, требующий умения убедить социальных партнеров вкладываться в человеческий капитал. Но главное – есть положительная динамика. Есть результат, и люди его видят.

http://www.stapravda.ru/20170110/stavropolskie_agrarii_podelilis_opytom_na_zasedanii_federatsii_p_99441.html