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10 января 2017 г.

Ставрополье экспортировало 600 тысяч тонн пшеницы

В 2016 году из Ставропольского края на прямой экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья ушло 600 тысяч тонн зернопродукции. Основные страны-импортеры: Азербайджан, Армения, Грузия, Австрия, Латвия, Бельгия, Иран. Всего общий объем вывезенной продукции составил около 3,5 миллиона тонн, что на один миллион тонн меньше, чем годом раннее, отметили в территориальном управлении Россельхознадзора. Что касается внутрироссийских перевозок с последующим экспортом, то здесь речь идет об объеме почти 2,9 млн тонн зерна, отгруженных в порты Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, республики Дагестан. Кроме того, с территории Ставрополья в другие регионы на переработку, кормовые и другие цели отправлено боле 180 тысяч тонн продукции.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170110/stavropole_eksportirovalo_600_tysyach_tonn_pshenitsy_99434.html
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