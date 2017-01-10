Спасатели очищают крыши зданий от сосулек и призывают к бдительности

Солнечные дни и морозные ночи приводят к коварной наледи на дорогах и крышах домов. Спасатели ПАСС СК очищают лед на зданиях и советуют горожанам быть внимательными – смотреть, не висят ли сосульки над головой.

– Самое первое, что нужно выполнять в период неустойчивости зимней погоды – это не приближаться близко к зданиям, где возможен сход снега или падение льда, а также не позволять находиться в таких местах детям, – рассказал заместитель начальника аварийно-спасательного подразделения ПАСС СК города Ставрополя Николай Флерко. – В первую очередь, мы уделяем большое внимание социально значимым объектам: больницам, учебным заведениям и многим другим, а также жилым домам, так как именно в этих зонах большая проходимость людей и падающие сосульки или сход снега с крыши могут причинить наибольший ущерб здоровью жителей.

Спасатели советуют при больших снегопадах и оттепели, выходя из зданий, отходить на безопасное расстояние (не менее пяти метров). Собираясь войти в здание, предварительно убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

На улице не стоит ходить вдоль стен здания. Если участок пешеходной дороги огорожен, и идет сбрасывание снега с крыш, обойти это место на безопасном расстоянии, не игнорировать требования указателей или словесных объяснений работников коммунальных служб. Если вы стали свидетелем несчастного случая, то необходимо оттащить пострадавшего на безопасное расстояние и обратиться за помощью к экстренным службам по единому номеру «112».

http://www.stapravda.ru/20170110/spasateli_ochischayut_kryshi_zdaniy_ot_sosulek_i_prizyvayut_k_bd_99449.html