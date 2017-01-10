Рождественский хоровой собор пройдет в Ставрополе 11 января

11 января в Казанском кафедральном соборе Ставрополя проходит традиционный Рождественский хоровой собор. Крупнейший фестиваль духовной музыки проводится на Ставрополье дважды в год – на Рождество и Пасху, привлекая внимание широкой публики к уникальному церковному музыкальному наследию. В этот раз в фестивале примут участие шесть светских и церковных коллективов — Ставропольской митрополии, хор Ставропольской духовной семинарии, Регентской школы, Спасо-Преображенского собора Изобильного, камерный хор Ставропольской филармонии и вокальный ансамбль «45-я параллель». Возглавляет хоровой собор митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В программе – церковная музыка русских композиторов, рождественские колядки, произведения духовно-нравственной тематики. Вход свободный.

http://www.stapravda.ru/20170110/rozhdestvenskiy_khorovoy_sobor_proydet_v_stavropole_11_yanvarya_99446.html