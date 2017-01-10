2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
10 января 2017 г.

Рособрнадзор запустил цикл передач о ЕГЭ

Выпускникам школ, их родителям, а также учителям в телевизионном формате расскажут все о предстоящем ЕГЭ: новых технологиях, изменениях в заданиях, как лучше подготовиться к сдаче госэкзамена.

Дело в том, что с января по апрель на Youtube-канале Рособрнадзора запустят цикл передач «О ЕГЭ предметно» (подготовлено 13 выпусков). Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг в 19:30. Первый выпуск ожидается 12 января. В обсуждении примет участие начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Юлия Егорова.

Отметим, что проект организован Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Общественным телевидением России.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/rosobrnadzor_zapustil_tsikl_peredach_o_ege_99439.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Рособрнадзор запустил цикл передач о ЕГЭ
Как школьникам успешно писать итоговое сочинение
В Ставропольском крае ЕГЭ прошел без утечек
ЕГЭ, долевое строительство и развитие казачества обсуждены на заседании правительства
В Ставрополе родителям выпускников рассказали о подготовке к ЕГЭ
Ставропольский край
Ставропольские аграрии поделились опытом на заседании Федерации профсоюзов
Электронная карта земель сельхозназначения сформирована на Ставрополье
Ставрополье экспортировало 600 тысяч тонн пшеницы
За год детям-сиротам на Ставрополье выделили 546 квартир
Чемпионат России по футболу: перемены в командах зоны «Юг»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!