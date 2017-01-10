Рособрнадзор запустил цикл передач о ЕГЭ

Выпускникам школ, их родителям, а также учителям в телевизионном формате расскажут все о предстоящем ЕГЭ: новых технологиях, изменениях в заданиях, как лучше подготовиться к сдаче госэкзамена.

Дело в том, что с января по апрель на Youtube-канале Рособрнадзора запустят цикл передач «О ЕГЭ предметно» (подготовлено 13 выпусков). Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг в 19:30. Первый выпуск ожидается 12 января. В обсуждении примет участие начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Юлия Егорова.

Отметим, что проект организован Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Общественным телевидением России.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/rosobrnadzor_zapustil_tsikl_peredach_o_ege_99439.html