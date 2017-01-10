Работники украли скот и птицу из фермы в Петровском районе

К полицейским Петровского района с заявлением о краже скота и домашней птицы обратился житель краевого центра: живность была похищена с территории принадлежащей ему животноводческой фермы. Сумма ущерба – около 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых – двоих работников фермы. Они уже дали признательные показания, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/rabotniki_ukrali_skot_i_ptitsu_iz_fermy_v_petrovskom_rayone_99459.html