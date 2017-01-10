Пять человек пострадали в тройном ДТП в Ставропольском крае

10 января в 10 часов утра на 6-м километре автодороги «Подъезд к городу Черкесску» (территория Кочубеевского района) произошло столкновение трех автомобилей, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. По предварительной версии, водитель автомашины «ВАЗ-21099» из-за несоблюдения безопасной скорости, совершил попутное столкновение с автомобилем «Шеврале Ланос», водитель которого, собираясь повернуть налево, остановился, чтобы пропустить встречные автомобили. В результате удара по инерции «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21074».

В больницу были доставлены 5 участников ДТП. Пострадавшие получили переломы конечностей, носа, травмы лица и головы. Предполагаемый виновник ДТП – водитель «ВАЗ-21099», 19-летний житель села Кочубеевского, имеет водительский стаж 1 год.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/pyat_chelovek_postradali_v_troynom_dtp_v_stavropolskom_krae_99454.html