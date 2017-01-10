Правомерно ли имам мусульманской общины отказал в погребении жительницы села на Ставрополье?

В последние дни на Ставрополье развернулась достаточно активная дискуссия по поводу необычного инцидента, случившегося в селе Серноводском Курского района: имам местной мусульманской общины отказал родственникам скончавшейся жительницы села захоронить усопшую на мусульманской части кладбища. Как сообщается на сайте Духовного управления мусульман Ставропольского края, имам села Серноводского Борис Гугжоков дал соответствующее разъяснение: покойница была хорошо известна землякам как ярая последовательница свидетелей иеговы, она вместе со своей сестрой активно проповедовала и завлекала народ в ряды сектантов. «Предавшая веру не может быть похоронена рядом с мусульманами, – уверен священнослужитель. – Вступив в секту, она отвернулась от Всевышнего, сошла с праведного пути, поэтому я отказал ее родственникам в просьбе похоронить покойную по мусульманским обычаям, рядом с мусульманами».

Насколько правомерно поступил священнослужитель? Ведь, казалось бы, речь идет о простом, житейском: дать последнее пристанище человеку на его родной земле… Можно ли тут руководствоваться конфессиональными разногласиями, когда кончина должна примирить, а не становиться причиной новых споров? Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле», статьи 19 «Вероисповедальные кладбища», «порядок деятельности вероисповедальных кладбищ определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими религиозными объединениями. Деятельность вероисповедальных кладбищ на территориях сельских поселений может осуществляться гражданами самостоятельно».

Мы попросили прокомментировать ситуацию главу ДУМ СК, муфтия Ставропольского края Мухаммада-хаджи Рахимова. Вот что он сказал: «Родственники усопшей действительно обратились к имаму села с просьбой похоронить ее на мусульманской части сельского кладбища. Он им объяснил, что, конечно, тело женщины должно быть предано земле, но за пределами мусульманского кладбища. По сложившимся устоям, на территории сельского кладбища нет специальных ограждений для мусульманской или христианской части, поэтому хоронить любого человека можно в любой части кладбища, но при этом, поскольку речь о бывшей мусульманке, вышедшей из данной религиозной общины, обряда отпевания и вообще всего соответствующего ритуала по канонам ислама проведено не было. Имам имел полное право так поступить. В конце концов покойная была похоронена в соседнем селе с участием представителей общины свидетелей иеговы. Село Серноводское по составу населения преимущественно мусульманское, и хотя местное кладбище не имеет официального статуса мусульманского, все жители хорошо знают действующие в селе неписаные духовные традиции. Мусульмане никоим образом не оспаривают закон, по которому тело умершего человека должно быть похоронено. Пусть это будет сделано где-то рядом с мусульманским кладбищем, но, повторюсь, за его пределами. Ничьи права мы не ущемляем. Но защищаем права верующих. Родственники этой женщины могли сделать для нее отдельную ограду на сельском кладбище, и никто бы им не препятствовал».

Наверное, повышенный интерес общественности края к данной ситуации не случаен: мы живем в многонациональном и многоконфессиональном регионе, известном своими давними традициями добрососедства. На Кавказе стараются уважать права каждого из живущих здесь народов, их обычаи, уклад не только жизни, но и, разумеется, смерти. Вот почему мусульмане Ставрополья рассчитывают найти понимание земляков, какой бы веры они ни придерживались.

http://www.stapravda.ru/20170110/pravomerno_li_imam_musulmanskoy_obschiny_otkazal_v_pogrebenii_zh_99445.html