Под Новый год пациент геронтологического центра получил подарок из Нефтекумска

На страницах газеты мы уже рассказывали историю нефтекумца Сергея Шкурата, который, получив травму позвоночника, оказался в тяжёлом состоянии. Будучи полностью обездвиженным, парень уж было отчаялся. Но, благодаря хлопотам председателя районного общества инвалидов Екатерине Коченовой и руководителя управления труда и социальной защиты населения Галине Улаевой был помещён в краевой геронтологический центр. Затем туда же по специальному заказу ему из Самары доставили уникальную кровать – комплекс для ухода за лежачими больными, что стало проявлением особой заботы об этом человеке.

А в канун Нового года Сергей получил и новогодний подарок, который Екатерина Ивановна лично доставила в краевое учреждение от имени главы Нефтекумска Александра Чернякова. Такому велению души были удивлены даже сотрудники геронтологии, а сам он растрогался до слёз… Понятно, что не сладости тому стали причиной, а внимание, которое так необходимо!

http://www.stapravda.ru/20170110/pod_novyy_god_patsient_gerontologicheskogo_tsentra_poluchil_poda_99402.html