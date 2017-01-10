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10 января 2017 г.

Под Новый год пациент геронтологического центра получил подарок из Нефтекумска

Под Новый год пациент геронтологического центра получил подарок из Нефтекумска

На страницах газеты мы уже рассказывали историю нефтекумца Сергея Шкурата, который, получив травму позвоночника, оказался в тяжёлом состоянии. Будучи полностью обездвиженным, парень уж было отчаялся. Но, благодаря хлопотам председателя районного общества инвалидов Екатерине Коченовой и руководителя управления труда и социальной защиты населения Галине Улаевой был помещён в краевой геронтологический центр. Затем туда же по специальному заказу ему из Самары доставили уникальную кровать – комплекс для ухода за лежачими больными, что стало проявлением особой заботы об этом человеке.

А в канун Нового года Сергей получил и новогодний подарок, который Екатерина Ивановна лично доставила в краевое учреждение от имени главы Нефтекумска Александра Чернякова. Такому велению души были удивлены даже сотрудники геронтологии, а сам он растрогался до слёз… Понятно, что не сладости тому стали причиной, а внимание, которое так необходимо!

Татьяна ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20170110/pod_novyy_god_patsient_gerontologicheskogo_tsentra_poluchil_poda_99402.html
Фотография к статье Под Новый год пациент геронтологического центра получил подарок из Нефтекумска
Под Новый год пациент геронтологического центра получил подарок из Нефтекумска
Под Новый год пациент геронтологического центра получил подарок из Нефтекумска
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