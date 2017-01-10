Бить или не бить? / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

ЗАКОНный интерес

После вступления в силу новой редакции статьи 116 Уголовного кодекса РФ «Побои» в России запрещены телесные наказания детей. Законодательные поправки означают, что уголовное преследование грозит в том числе и родителю, просто давшему своему ребенку подзатыльник.

+1 фото Фото: из архива газеты «СП» из архива газеты «СП»

Эти правовые новации, понятно, породили в обществе дискуссию. Одни считают, что нет реальных оснований приравнивать к преступным посягательствам умеренное применение родителями физических наказаний. Другие утверждают, что страх перед уголовным преследованием поможет оградить детей от семейного насилия.

За комментариями мы обратились к нашему постоянному эксперту Роману Савичеву – руководителю юридического агентства «СРВ», признанного в профессиональной среде одним из крупнейших в России по версии информационно-правового портала «Право.ру-300».

– Внимательный анализ изменений, внесенных в статью 116 УК РФ, позволяет говорить о правовых дефектах, – считает Роман Савичев. – Статья порождает ряд правовых неопределенностей и создает условия, способствующие злоупотреблениям при ее применении.

Напомню, в новой редакции 116-я статья УК звучит так: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц».

Статья 115 – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». То есть побои – это когда было обидно и больно, но объективного вреда здоровью не нанесено. А под близкими лицами в настоящей статье понимаются родственники: супруги, родители, дети, усыновители, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также опекуны и попечители.

В чем же заключается правовая неопределенность? Начнем с того, что формулировка «совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль» может трактоваться слишком широко. В жизни бывает так, что физическую боль мы можем причинить ребенку ради его же блага. Например, когда сильно хватаем его за руку и удерживаем у края проезжей части. Или разнимаем дерущихся детей. Для этого действительно требуется применение физической силы и принуждение. Наконец, отец может учить своего сына приемам и навыкам самообороны. Это тоже при желании может рассматриваться как насильственные действия, оставляющие последствия в виде синяков.

Таким образом, юридически каждая из вышеперечисленных ситуаций может быть произвольно подведена под признаки состава преступления. Ведь налицо факт совершения «иных насильственных действий, причинивших физическую боль».

Нужно учитывать, что дети и сами во время активных игр могут получить различного рода травмы, повреждения и ссадины. Доказать, что к этим событиям не причастны близкие лица и что в их действиях отсутствует состав преступления, будет затруднительно.

Теперь, что касается самих «близких лиц», на которых сделан акцент в новой редакции статьи 116 УК РФ. Получается, что побои стали уголовно наказуемы только при их совершении родственниками. В случае же если побои в отношении малолетнего ребенка, беременной женщины или инвалида впервые совершены не близким лицом и не повлекли вреда здоровью, то и уголовной ответственности не последует. Например, воспитатель в детском саду, школьный учитель или прохожий, применивший силу в отношении малолетнего ребенка, наказанию не подлежит. За исключением случаев, когда такие деяния совершаются повторно.

Зато для родственников, виновных в совершении побоев в отношении близких лиц, наказание в новой редакции статьи 116 УК РФ стало значительно более строгим. Оно включает наряду с обязательными исправительными принудительными работами, ограничением свободы также арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

В целом, это можно рассматривать как дискриминирующее нововведение по отношению к социальной группе членов семьи. Более того, эта норма, в сущности, создает неограниченные полномочия органов опеки и правоохранителей по их произвольному вторжению, вмешательству во внутренние дела семьи. Даже в тех случаях, когда объективно реальных угроз здоровью и жизни членов семьи нет.

Таким образом, в идеале статья 116 УК РФ требует доработки, думаю, из нее следует исключить указание на близких лиц.

Или другой вариант: следует как минимум значительно детализировать диспозицию данной нормы в части объективной стороны состава преступления.

http://www.stapravda.ru/20170110/novaya_redaktsiya_stati_uk_rf_o_poboyakh__ochen_spornaya_99426.html