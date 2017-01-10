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10 января 2017 г.

На Ставрополье пассажир международного рейса смог улететь только после погашения долга

Житель Ставрополья, только погасив долг прямо в аэропорту, смог отправиться в США. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по краю, о своей задолженности по административному штрафу пассажир рейса Минеральные Воды – Нью-Йорк якобы узнал у стойки регистрации. Также для него оказался новостью и тот факт, что он ограничен в праве выезда за пределы страны. Однако такую неосведомленность мужчины о своих долгах судебные приставы тут же поставили под сомнение, ведь штраф был назначен за вождение в нетрезвом виде. Правонарушитель погасил долг на месте, а приставы сняли с него все ограничения.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170110/na_stavropole_passazhir_mezhdunarodnogo_reysa_smog_uletet_tolko__99470.html
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