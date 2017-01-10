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10 января 2017 г.

На Ставрополье осуждены сотрудники больницы, виновные в смерти маленькой девочки

Собранные следственными органами доказательства стали основанием для вынесения приговора заведующему отделением анестезиологии-реанимации Идрису Идрисову, врачу анестезиологу-реаниматологу Диане Григорьянц и медсестре Наталье Кузнецово из Советской ЦРБ. Они признанны виновными в причинении смерти по неосторожности. 8 июня 2015 года в эту больницу поступила девочка с признаками аппендицита, в тот же день ее прооперировали. После операции ребенок в сознание не пришел, на следующий день девочка скончалась в реанимационном отделении больницы. По данным судебно-медицинского эксперта, ее смерть наступила от разрыва легких в результате неверной установки режима аппарата искусственной вентиляции легких.

На время расследования завотделением анестезиологии-реанимации и врач анестезиолог-реаниматолог были отстранены от занимаемых должностей.

Приговором суда Идрису Идрисову назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и запрета заниматься врачебной деятельностью 2 года, медсестре Наталье Кузнецовой – в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и запрета заниматься врачебной деятельностью 1 год, врачу анестезиологу-реаниматологу Диане Григорьянц – в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, рассказали в краевом управлении СКР.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170110/na_stavropole_osuzhdeny_sotrudniki_bolnitsy_vinovnye_v_smerti_ma_99452.html
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