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10 января 2017 г.

На Ставрополье грузовик налетел на ночной трассе на припаркованную легковушку

В Андроповском районе водитель грузового автомобиля столкнул в кювет легковой автомобиль, сбив стоящего рядом с автомобилем водителя. ЧП произошло 9 января около 1 часа ночи на 308-м километре федеральной трассы «Кавказ». Водитель автомашины «Ивеко», двигаясь со стороны Невинномысска со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за безопасностью движения, налетел на стоящую на обочине автомашину «Митсубиши Каризма», водитель которой в тот момент садился в салон автомобиля, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. «Митцубиши» по инерции съехал в кювет. В состоянии комы водитель легкового автомобиля, 36-летний житель Кировского района, был доставлен в реанимационное отделение районной больницы села Курсавка. За рулем грузового автомобиля находился 33-летний житель города Ростова-на-Дону.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/na_stavropole_gruzovik_naletel_na_nochnoy_trasse_na_priparkovann_99442.html
Фотография к статье На Ставрополье грузовик налетел на ночной трассе на припаркованную легковушку
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