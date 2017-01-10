Муфтий Ставрополья посетил мечеть имени Ахмада Кадырова в Иерусалиме

Муфтий Ставрополья в Иерусалиме / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

В ходе поездке в Иерусалим муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов посетил мечеть имени первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Храм, рассчитанный на три тысячи человек, построили в мусульманском поселке Абу Гош, основанном несколько веков назад выходцами с Северного Кавказа. По одной из версий, местные жители являются потомками чеченцев, переселившихся на территорию Османской империи еще в XVI веке. Построенную на средства республиканских фондов мечеть здесь называют Домом мира. По словам Мухаммада-хаджи, это одна из самых больших мечетей в Израиле и Палестине. Построенная в османском стиле, она имеет четыре минарета, что коренным образом отличает ее от других мечетей на Ближнем Востоке. Впечатляет и внутренняя отделка золотом, а по своей площади храм уступает лишь мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

http://www.stapravda.ru/20170110/muftiy_stavropolya_posetil_mechet_imeni_akhmada_kadyrova_v_ierus_99406.html