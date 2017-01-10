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10 января 2017 г.

ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» выставила госзаказ на автомобиль за 3,5 млн рублей

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обнаружили на официальном сайте госзакупок, что ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» желает приобрести автомобиль за 3,5 миллиона рублей. Разумного объяснения, для чего бюджетному предприятию необходимы такие технические излишества, как обязательная тонировка стекол, кожаный набалдашник на рычаге КПП и проч., «фронтовики» не смогли найти. По словам активиста проекта Алексея Гридина, в условиях непростой экономической ситуации необходимо вести себя рациональнее, забыть о роскоши, без которой можно вполне обойтись. Об этом неоднократно говорил лидер ОНФ Президент России Владимир Путин. Опыт отмены дорогих аукционов по покупке авто у общественников уже есть. Так, в мае 2016 года по их инициативе был снят тендер на покупку служебного авто МУП «Центральный рынок Кисловодска» почти за 4 миллиона рублей.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20170110/gup_korporatsiya_razvitiya_stavropolskogo_kraya_vystavila_goszak_99455.html
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