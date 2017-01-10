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10 января 2017 г.

Электронная карта земель сельхозназначения сформирована на Ставрополье

В Ставропольском крае сформирована карта сельхозполей региона в режиме он-лайн. Речь об этом, в частности, шла на первом региональном совещании в министерстве сельского хозяйства СК, которое провел глава ведомства Владимир Ситников, сообщили в его пресс-службе.

Большое внимание было уделено геоинформационной системе «Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае». Благодаря данным, полученным из Роскосмоса, Центра геодезии и картографии, Росреестра, налоговой службы, а также Центра оперативного мониторинга, сформирована карта полей региона, сообщил замминистра Сергей Ридный. К настоящему моменту в ГИС внесено почти 54 тысячи полей, за которыми можно наблюдать с точностью до полутора метров, а также посевную структуру этих угодий, экономические показатели предприятий, ведущих там свою деятельность, и объем предоставленных им субсидий с указанием целей, на которые они были получены. За основу взяты десять показателей: прибыль от продаж, рентабельность, основные средства, чистая прибыль, выручка за отчетный период, кредиторская и дебиторская задолженности, коэффициент текущей ликвидности, валовая прибыль и себестоимость продаж. Помимо этого, данная система строит севооборот как всего края, так и любого района и даже отдельно взятого хозяйства. Данные хранятся в ретроспективном виде по годам.

Также в ГИС внесены данные по урожайности за последние четверть века, что позволяет видеть динамику ее изменения по районам. В этом году помимо растениеводства, в ГИС будут внедрены модули по животноводству, переработке продукции, балансу производства и потребления сельскохозяйственной продукции. Министерству сельского хозяйства Ставрополья предстоит стать генератором новейших технологических решений, которые дадут аграрной отрасли региона новые точки роста, подчеркнул на встрече министр сельского хозяйства Владимир Ситников: «Оценка работы будет проходить через призму использования продукта нашего труда на производстве, если эта деятельность интересна местным производственникам вне зависимости от направления, значит, мы на верном пути. Основной вектор этого года в работе министерства – внедрение эффективных прикладных решений».

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170110/elektronnaya_karta_zemel_selkhoznaznacheniya_sformirovana_na_sta_99435.html
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