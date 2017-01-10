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10 января 2017 г.

Двое кисловодчан вымогали 200 тысяч рублей у знакомых из Ставрополя

Окончено расследование уголовного дела по факту вымогательства крупной суммы денег. Двое кисловодчан, приехав в Ставрополь, требовали у знакомых передать им деньги и два сотовых телефона за якобы имевшийся долг. При этом они угрожали предметами, похожими на нож. Испугавшись, потерпевшие перечислили злоумышленникам 200 тысяч рублей и отдали телефоны. Уголовное дело в отношении одного задержанного направлено в Промышленный районный суд Ставрополя, отметили в пресс-служба ГУ МВД России по краю. Второй вымогатель находится в розыске.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/dvoe_kislovodchan_vymogali_200_tysyach_rubley_u_znakomykh_iz_sta_99457.html
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