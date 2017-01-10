Что будет с пенсиями в 2017 году?

В 2017 году индексация пенсий вернулась к прежнему порядку. Страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих граждан увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4823,35 рублей вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим так и неработающим гражданам на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8%. У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

А. РУСАНОВ , по материалам пресс-службы Отделения ПФР по краю

http://www.stapravda.ru/20170110/chto_budet_s_pensiyami_v_2017_godu_99465.html