Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
10 января 2017 г.

Что будет с пенсиями в 2017 году?

Пенсия

В 2017 году индексация пенсий вернулась к прежнему порядку. Страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих граждан увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4823,35 рублей вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим так и неработающим гражданам на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8%. У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

А. РУСАНОВ , по материалам пресс-службы Отделения ПФР по краю
http://www.stapravda.ru/20170110/chto_budet_s_pensiyami_v_2017_godu_99465.html
Фотография к статье Что будет с пенсиями в 2017 году?
Пенсия
Пенсия
Закрыть
Пенсии 2010-2016 г.г. (ссылки по теме)
Как выросли пенсии с 1 апреля 2016 года
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 февраля выросли на 4 процента
О предстоящей индексации страховых пенсий расскажут ставропольцам
Неработающим пенсионерам повысят пенсию с февраля, индексация будет позже
Чего ждать от пенсии: подробнее о пенсионных баллах
Ставропольцам рассказали как пользоваться «Личным кабинетом» на сайте ПФР
Пенсионная система: что ждет россиян в 2015 году
Новая пенсионная формула
Как будут формироваться пенсии с 2015 года?
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Пенсии
Что будет с пенсиями в 2017 году?
В январе пенсионеры Ставрополья получат прибавку к пенсии в размере 5 тысяч рублей
В Ставрополе пройдет марафон по вопросам единовременной денежной выплате пенсионерам
Пенсионеры получат выплаты по 5 тысяч рублей вовремя
8 ноября сотрудники ПФР расскажут о доплате неработающим пенсионерам
Ставропольский край
ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» выставила госзаказ на автомобиль за 3,5 млн рублей
Спасатели помогают животным выбраться из западни
Спасатели очищают крыши зданий от сосулек и призывают к бдительности
Рособрнадзор запустил цикл передач о ЕГЭ
Ставропольские аграрии поделились опытом на заседании Федерации профсоюзов

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!