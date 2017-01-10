Чемпионат России по футболу: перемены в командах зоны «Юг»

Футбольная зимовка / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

С 20 января по 25 февраля будет открыта дозаявочная кампания на весеннюю часть сезона чемпионата страны по футболу 2016/17 г.

Ставропольское «Динамо» уже покинули А. Курачинов и вратарь С. Толстопятов. «Машук» не стал продлевать контракты с С. Аншаковым, А. Григоряном, М. Михалевым и О. Шрейдером. «Дружба» отказалась от услуг бывшего главного тренера А. Дериберина, которого сменил Д. Попов.

В других клубах перемены куда значительнее. ФК «Чайка» распрощался не только с главным тренером А. Борзенковым, но сразу и с семью футболистами. А вот в Армавире пошли другим путем. Здесь подписали договор о сотрудничестве с «Бинбанком» и отправили на двухнедельную стажировку в дортмундскую «Боруссию» тренеров Арсена Папикяна и Андрея Сосницкого, где они смогут понаблюдать за тренировками и играми как основного, так и молодежного состава этого немецкого клуба. Пятигорчанин Николай Шлеев будет работать тренером вратарей в «Анжи», которое возглавил кисловодчанин А. Григорян. Во Владикавказе возрождение былой славы местного «Спартака» начали с ремонта местного стадиона, на реконструкцию которого республиканские власти выделили 60 млн рублей.

Из других зон приходят только печальные вести: с большой долей вероятности команды «Динамо» Брянск, «Калуга» и «Орел» весной не смогут закончить сезон в ПФЛ. Причина у всех одна – отсутствие финансирования.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20170110/chempionat_rossii_po_futbolu_peremeny_v_komandakh_zony_yug_99395.html