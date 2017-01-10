Александр Харченко: Давайте не встречаться на войне

Давайте не встречаться на войне / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

Было весьма приятно получить в подарок новую книгу Александра Харченко «Давайте не встречаться на войне». Ее взяли в президентскую библиотеку. А автор подарил журналистам «Ставропольской правды».

Мы не виделись лет двадцать. После чеченских войн как-то и не довелось встречаться, а познакомились – уже три десятилетия нужно отмеривать – во время захвата басаевцами буденновской больницы.

Саша был тогда молодой и красивый. Корреспондент ИТАР-ТАСС как-то незаметно стал старшиной «журналистского спецназа». И он тогда произнес фразу: «Давайте не встречаться на войне». Она навсегда стала лозунгом военных и невоенных, в том числе и ставропольских, журналистов. Потом эти стихи стали песней, звучавшей во всех горячих точках России. Впрочем, если обратиться к первоисточнику, самому Александру Харченко, то он утверждает, что первым фразу произнес все-таки не он.

«Давайте не встречаться на войне!..» Как хорошо Антонов нам сказал. А мы сидели в окровавленной Чечне И поминали тех, кто брал вокзал.

Так и не дошли руки пораспросить Харченко про этого самого Антонова. Хотя Сашкина это фраза все равно! И его самого о многом не расспросила. Вот читаю его рассказы. И то один эпизод вспомню, то другой. Все это было где-то рядом. Хотя мне до него, полного кавалера медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», не дотянуться ни по географии, ни по талантам. Александр Харченко работал во всех «горячих точках» на территории бывшего СССР, кроме Карабаха и Абхазии. Только в Чечню было свыше 20 командировок начиная с 1991 года.

Он действительно талантлив. А за многие годы вышло у него всего две книги. Больше было некогда, он все время работал. И, чтобы покончить с военной темой (а как с ней покончишь, если все рассказы основаны на реальных событиях?), я вспомню пронзительные его стихи времен чеченской войны. Теперь это тоже песня, весьма популярная, «Монолог комбата» называется.

Я сижу в шумном баре Моздока, Час назад прилетев из Чечни. И заказан графинчик «Истока»*, И шампанское вам, Натали… И шампанское вам, Натали… Я сижу в шумном баре Моздока, Вы – за тысячу верст, и, налив, Я представил за рюмкой «Истока» Эту встречу и вас, Натали… Эту встречу и вас, Натали…

Во всем, что делает Харченко, он правдив, искренен и честен. За эти качества его книгу взяли и оцифруют в президентской библиотеке. За это помним и любим его мы, ставропольский журналистский спецназ. Сейчас он живет далеко от Северного Кавказа, в Твери. Но, оказалось, помнит, что наступивший год – год столетия «Ставропольской правды». Написал: «Желаю вашей газете и ее журналистам большой удачи во всем. С уважением к коллегам по журналистскому спецназу, А. Харченко».

* Ни в коем случае это не реклама, а просто художественный образ.

http://www.stapravda.ru/20170110/aleksandr_kharchenko_davayte_ne_vstrechatsya_na_voyne_99420.html