Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
10 января 2017 г.

7 членов банды получили незаконно более 2 миллионов кредитных рублей

Закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного участниками организованной группы, состоящей из семи человек, в т.ч. сотрудницы банка, рассказали в ГУ МВД России по краю. Они по подложным документам оформляли фиктивные кредиты на приобретение меховых изделий. Злоумышленникам удалось получить в банковском учреждении более двух миллионов рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении 18 эпизодов мошенничества направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/7_chlenov_bandy_poluchili_nezakonno_bolee_2_millionov_kreditnykh_99458.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Право и закон
7 членов банды получили незаконно более 2 миллионов кредитных рублей
На Ставрополье осуждены сотрудники больницы, виновные в смерти маленькой девочки
В Ипатово проводится проверка по факту падения в реку мальчика
Правомерно ли имам мусульманской общины отказал в погребении жительницы села на Ставрополье?
Жительница Ставрополья обещала за 220 тысяч рублей оформить инвалидность
Ставрополь
Двое кисловодчан вымогали 200 тысяч рублей у знакомых из Ставрополя
Рождественский хоровой собор пройдет в Ставрополе 11 января
В Ставрополе водитель иномарки влетел в дерево
Жителей Ставрополя призывают бороться с высокими ценами на бензин сообща
Новая редакция статьи УК РФ о побоях – очень спорная

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!