7 членов банды получили незаконно более 2 миллионов кредитных рублей

Закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного участниками организованной группы, состоящей из семи человек, в т.ч. сотрудницы банка, рассказали в ГУ МВД России по краю. Они по подложным документам оформляли фиктивные кредиты на приобретение меховых изделий. Злоумышленникам удалось получить в банковском учреждении более двух миллионов рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении 18 эпизодов мошенничества направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/7_chlenov_bandy_poluchili_nezakonno_bolee_2_millionov_kreditnykh_99458.html