200 голов голштинской породы прибыли в «АПХ Лесная Дача» Ипатовского района
В ООО «АПХ Лесная Дача» Ипатовского района прибыли новые «жильцы» из Нидерландов – 200 голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы, славящейся своими молочными качествами. Как и положено, животные прошли необходимый ветеринарный контроль и другие процедуры в рамках требований Таможенного союза. Данное хозяйство – один из крупнейших производителей молока на Ставрополье, оснащенное новейшим оборудованием с полной автоматизацией всех процессов. Здесь применяются инновационные методики как при заготовке кормов, так и при доении.