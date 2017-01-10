200 голов голштинской породы прибыли в «АПХ Лесная Дача» Ипатовского района

«Иммигранты» из голландии / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

В ООО «АПХ Лесная Дача» Ипатовского района прибыли новые «жильцы» из Нидерландов – 200 голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы, славящейся своими молочными качествами. Как и положено, животные прошли необходимый ветеринарный контроль и другие процедуры в рамках требований Таможенного союза. Данное хозяйство – один из крупнейших производителей молока на Ставрополье, оснащенное новейшим оборудованием с полной автоматизацией всех процессов. Здесь применяются инновационные методики как при заготовке кормов, так и при доении.

http://www.stapravda.ru/20170110/200_golov_golshtinskoy_porody_pribyli_v_apkh_lesnaya_dacha_ipato_99429.html