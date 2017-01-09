Жители Невинномысска встретили 2017 год легкоатлетическим забегом

Более пятидесяти любителей здорового и активного образа жизни собрал на набережной реки Кубань первоянварский забег, проведенный в Невинномысске. Организаторы мероприятия – спортивный клуб «Фортуна» и комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города – создали праздничную новогоднюю атмосферу для приверженцев легкой атлетики.

На набережной звучала веселая музыка, детвору и взрослых развлекали ростовые куклы, все желающие могли сфотографироваться со сказочными персонажами: Дедом Морозом и Снегурочкой, Медведем и Львенком.

Ровно в 14.00 был дан старт первоянварскому забегу. Символические 2017 метров легко преодолели спортсмены клубов «Надежда», «Фортуна» и «Марафон». Также весело и дружно бежали горожане целыми семьями, с детьми, а некоторые даже участвовали в необычной акции со своими четвероногими питомцами.

Как сообщили в администрации Невинномысска, по окончании забега всех ждал ароматный чай из настоящего самовара, сладости, дружеские беседы.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170109/zhiteli_nevinnomysska_vstretili_2017_god_legkoatleticheskim_zabe_99408.html