В Ставропольском крае высокотехнологичная медицинская помощь спасает жизни

Жителям Ставропольского края доступна высокотехнологичная медицинская помощь. В этом отношении последние три года для отрасли стали показательными – сложные пациенты с сердечно-сосудистой патологией получали своевременную помощь, что спасало им жизни. В стенах Ставропольской краевой клинической больниц за прошлый год проведено более 2600 операций: 358 операций аорто-коронарного шунтирования, 613 вмешательств при поражении брахиоцефальных артерий, 190 эндоваскулярных при аневризмах головного мозга. Освоены методики по протезированию аортального клапана, удаления опухолей и инородных тел сердца. Благодаря новейшим технологиям врачи спасли тысячи жизней.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170109/v_stavropolskom_krae_vysokotekhnologichnaya_meditsinskaya_pomosc_99399.html