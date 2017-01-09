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9 января 2017 г.

В Ставропольском крае высокотехнологичная медицинская помощь спасает жизни

Жителям Ставропольского края доступна высокотехнологичная медицинская помощь. В этом отношении последние три года для отрасли стали показательными – сложные пациенты с сердечно-сосудистой патологией получали своевременную помощь, что спасало им жизни. В стенах Ставропольской краевой клинической больниц за прошлый год проведено более 2600 операций: 358 операций аорто-коронарного шунтирования, 613 вмешательств при поражении брахиоцефальных артерий, 190 эндоваскулярных  при аневризмах головного мозга. Освоены методики по протезированию аортального клапана, удаления опухолей и инородных тел сердца. Благодаря новейшим технологиям врачи спасли тысячи жизней.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170109/v_stavropolskom_krae_vysokotekhnologichnaya_meditsinskaya_pomosc_99399.html
Фотография к статье В Ставропольском крае высокотехнологичная медицинская помощь спасает жизни
Врачи в отделении хирургии работают с самым современным оборудованием.
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