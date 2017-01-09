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9 января 2017 г.

В Ставропольском крае растет заболеваемость ОРВИ: как уберечь себя?

19 тысяч жителей Ставропольского края «подхватили» ОРВИ, в 12 территориях отмечена высокая заболеваемость. В министерстве здравоохранения СК сообщают, что проблем с покупкой лекарственных средств у жителей региона возникнуть не должно.

Грипп свирепствует во многих регионах России, поэтому в Интернете особенно популярны советы по профилактике простудных заболеваний. Так, например, врачи советуют использовать марлевую повязку (она поможет защититься, если велика вероятность подхватить болезнь от окружающих), обратить внимание на питание (включить в рацион овощи, фрукты), отказаться от спиртного (в острой фазе заболевания оно пагубно влияет на состояние организма), почаще проветривать помещение (это убивает вирус), мыть руки, оберегать себя от переохлаждения и не заниматься самолечением.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170109/v_stavropolskom_krae_rastet_zabolevaemost_orvi_kak_uberech_sebya_99401.html
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