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9 января 2017 г.

В Кочубеевском районе мужчина подозревается в убийстве матери

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя села Заветного Кочубеевского района, подозреваемого в убийстве. 31 декабря 2016 года он поссорился с 57-летней матерью из-за незначительного повода, избил её руками и ногами. Женщина умерла на месте преступления. Подозреваемый задержан и заключен под стражу, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170109/v_kochubeevskom_rayone_muzhchina_podozrevaetsya_v_ubiystve_mater_99407.html
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