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9 января 2017 г.

В Кисловодске пешеходы падают на скользких тротуарах

Лёд на тротуарах Кисловодска

Рассматриваю в зеркале огромный сине-лиловый кровоподтек на левом боку и нехорошими словами поминаю кисловодских коммунальщиков.

В ушедшем году снег впервые основательно припорошил улицы города-курорта 4 и 5 декабря. Как заверяли руководители управления городского хозяйства, за эти два дня подведомственные им службы высыпали на улицы сотни тонн пескосоляной смеси. Возможно, так оно и было, но…

Как завзятый пешеход утверждаю: примерно две трети тротуаров в городе-курорте Кисловодске ни в декабре, ни в начале января не только не чистили от наледи, но и, кажется, не посыпали песком. 6 января во время похода на Центральный рынок на одном из обледеневших спусков у меня и поехала нога. Хорошо, рухнул на металлическую оградку палисадника и отделался лишь кровоподтеком…

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170109/v_kislovodske_peshekhody_padayut_na_skolzkikh_trotuarakh_99351.html
Фотография к статье В Кисловодске пешеходы падают на скользких тротуарах
Лёд на тротуарах Кисловодска
Лёд на тротуарах Кисловодска
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