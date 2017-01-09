В Кисловодске пешеходы падают на скользких тротуарах

Рассматриваю в зеркале огромный сине-лиловый кровоподтек на левом боку и нехорошими словами поминаю кисловодских коммунальщиков.

В ушедшем году снег впервые основательно припорошил улицы города-курорта 4 и 5 декабря. Как заверяли руководители управления городского хозяйства, за эти два дня подведомственные им службы высыпали на улицы сотни тонн пескосоляной смеси. Возможно, так оно и было, но…

Как завзятый пешеход утверждаю: примерно две трети тротуаров в городе-курорте Кисловодске ни в декабре, ни в начале января не только не чистили от наледи, но и, кажется, не посыпали песком. 6 января во время похода на Центральный рынок на одном из обледеневших спусков у меня и поехала нога. Хорошо, рухнул на металлическую оградку палисадника и отделался лишь кровоподтеком…

http://www.stapravda.ru/20170109/v_kislovodske_peshekhody_padayut_na_skolzkikh_trotuarakh_99351.html