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9 января 2017 г.

В Георгиевске подростка ударили ножом за высказанное замечание

Возбуждено  уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Георгиевска, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Днем 25 декабря 2016 года возле одного из многоквартирных домов в Георгиевске подросток сделал замечание молодому человеку, выбросившему мусор мимо урны. После этого завязался конфликт, молодой человек зашел к себе домой, схватил кухонный нож и нанес им два удара в спину 14-летнего подростка. Паренек сейчас в больнице, ранения оцениваются как причинившие тяжкий вред его здоровью, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170109/v_georgievske_podrostka_udarili_nozhom_za_vyskazannoe_zamechanie_99410.html
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